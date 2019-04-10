Прокуратура Прикамья нашла нарушения пожарной безопасности в четырех детсадах Красновишерска

Прокуратура Красновишерского района Пермского края выявила нарушения в области пожарной безопасности в четырех детских садах Красновишерска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамской прокуратуры.

В числе нарушений: неправильное размещение огнетушителей хранение горючих материалов в ненадлежащих условиях, загромождение путей эвакуации, неисправность эвакуационного освещения и другие.

По итогам прокурорской проверки руководству детских садов было направлено четыре представления. Четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.