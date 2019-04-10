Жителю Екатеринбурга грозит пять лет колонии за лекарство от гепатита С

Жителя Екатеринбурга судят за сбыт незарегистрированных в России лекарственных препаратов. Ему грозит тюремный срок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле прошлого года мужчина купил в интернете у неустановленного следствием лица лекарства для лечения гепатита С, которые не были зарегистрированы на территории РФ. Уже через три дня во дворе дома №30 по улице Папанина он продал их за 100 тыс. руб. Однако в роли покупателя выступил человек, действовавший в рамках мероприятия "Проверочная закупка".

Сейчас дело реализатора лекарств передано в суд. По закону ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года в Екатеринбурге вынесли приговор "черному фармацевту". Его признали виновным в продаже лекарств в поддельной упаковке, он получил условный срок.