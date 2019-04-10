Воронежская область начинает новую программу расселения из аварийного жилья одной из первых в России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Москве принял участие в подписании договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, передает корреспондент Накануне.RU. Под документом также поставил подпись генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который присутствоал на подписании договора, отметил, что Воронежская область достойно реализовала предыдущую совместную с Фондом программу расселения аварийного жилого фонда, переселив за 2008-2016 годы почти 15 тысяч человек. За это время для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено региону 4,08 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 3,95 млрд рублей. Более того, область продолжила решение столь важного для жителей региона вопроса в 2017-2018 годах, выделив на это средства из областного бюджета.

Губернатор Александр Гусев отметил, что в рамках областной адресной программы до 1 сентября 2025 года планируется расселить почти 55 тыс.кв.м. аварийного жилья:"Мы рассчитываем, что 3,5 тысяч воронежцев улучшат свои жилищные условия. Регион готов с опережающими темпами реализовывать эту важную программу".

Договором, подписанным сторонами, определен порядок их взаимодействия в рамках реализации в Воронежской области региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа сформирована в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Она рассчитана на 2019-2025 годы.

Большая часть региональной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2025 г.г.», утвержденной в марте текущего года, будет реализовываться Воронежской областью совместно с Фондом ЖКХ. В той ее части, где предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, необходимо будет переселить 2 408 человек из 1 162 жилых помещений, общая площадь которых составляет 38,23 тыс.кв.м. На реализацию совместных с Фондом мероприятий планируется выделить 1,35 млрд. рублей, в том числе из средств госкорпорации 1,32 млрд. рублей.

Накануне правлением Фонда ЖКХ была одобрена соответствующая заявка Воронежской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках данной заявки региону будет выделено из средств госкорпорации 192,92 млн рублей на реализацию программы. В порядке софинансирования регион должен будет выделить на нее 3,94 млн рублей. Эти средства направят на переселение 376 человек из 165 аварийных жилых помещений общей площадью 5,57 тыс.кв.м.

После подписания документа Константин Цицин вручил Александру Гусеву платежное поручение на сумму 57,88 млн. рублей и пожелал динамичного старта программы, поздравив руководство Воронежской области с тем, что регион начинает реализацию программы одним из первых в стране. Он также пообещал, что если область завершит данный этап досрочно и с надлежащим качеством, то Фонд ЖКХ приложит все усилия, чтобы программа продолжилась вплоть до полной ликвидации в регионе аварийного фонда.