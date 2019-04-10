Суд вынес приговор по делу о хищениях на "ОДК-Авиадвигатель"

Свердловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества АО "ОДК-Авиадвигатель". Общая сумма ущерба оценивается в 6,22 млн руб. Фигуранты дела получили условные сроки и штрафы.

Следствие с 2017 г. вели оперативники УЭБ и ПК краевого главка и ФСБ. Дело касается продажи в 2015 г. земельных участков и недвижимости предприятия по заниженной стоимости. По версии следствия, бывшие руководители АО "ОДК-Авиадвигатель": финансовый директор Алексей Черемных, начальник ОКБ Николай Кокшаров, заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам Ирина Любимова, а также руководитель отдела по работе с акционерами и управлению имуществом Олег Титаренко - вступили в преступный сговор, направленный на хищение участков под видом совершения гражданско-правовых сделок, пишет "Коммерсант".

Имущественный комплекс, включающий земельные участки, два дома, а также баню и насосную станцию, был оценен примерно в 750 тыс. руб. В рамках расследования была проведена экспертиза, которая установила, что стоимость активов выше, а ущерб от сделки составляет 6,22 млн руб.

Собственником земельных участков стало ООО "Зеленый холм", 50% долей в этом обществе принадлежали сыну Алексея Черемных, Валерию. Еще по 25% принадлежат дочери Николая Кокшарова Марине и сыну заместителя генерального конструктора Дмитрию Сулимову.

Черемных, Титаренко и Кокшарову инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а Любимовой и Мордвиновой — пособничество в его совершении. Кроме того, Алексея Черемных и Николая Кокшарова обвинили еще и в легализации имущества, добытого преступным путем. Никто из фигурантов дела вины не признал.

Суд приговорил всех к условным срокам. Алексей Черемных и Николай Кокшаров получили по 3,5 года лишения свободы, Олег Титаренко — 2,5. Ирина Любимова и Ольга Мордвинова приговорены к году лишения свободы. Все наказания суд постановил считать условными. Кроме того, подсудимые приговорены к штрафам в размере от 350 до 50 тыс. руб.