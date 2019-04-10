10 Апреля 2019
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В Воронеже задержали водителя "Мерседеса", намеренно сбившего курсанта МЧС

В Воронеже задержан водитель "Мерседеса", намеренно сбивший курсанта МЧС, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

В отношении 45-летнего жителя города возбуждено дело о покушении на убийство.

Днем 1 апреля подозреваемый у дома №231 на Краснознаменной улице "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня". После инцидента водитель иномарки скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

Пострадавший оказался курсантом Воронежского института - филиала ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия". У него диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематома левой голени. 

"Во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого, и он задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего", - говорится в сообщении.

водитель Mercedes сбил курсанта МЧС в Воронеже(2019)|Фото: vesti.ru

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела потерпевший будет допрошен после окончания лечения.

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В Воронеже задержали водителя "Мерседеса", намеренно сбившего курсанта МЧС

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Теги: Мерседес, Воронеж, ДТП, сбил, СКР



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