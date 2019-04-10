В Екатеринбурге "Тотальный диктант" напишут более трёх тысяч человек

В Екатеринбурге уже в девятый раз пройдет образовательная акция "Тотальный диктант-2019". Проверить свою грамотность 13 апреля придёт более трёх тысяч человек. Также диктант можно написать онлайн, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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По данным организатора Ксении Семенюк, всего в городе будет функционировать 27 открытых и закрытых площадок. Чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать нужную платформу. Отмечается, что мест осталось совсем немного.

Принять участие в акции могут также и зарубежные студенты, которые изучают русский язык и он является для них иностранным. Проект "Труд" стартует впервые, для испытуемых предоставят специальные задания.

Во второй раз в "Тотальном диктанте" примут участие слабовидящие и слепые люди. В библиотеке для слепых планируют написать диктант около 20 человек. Самому старшему участнику 80 лет, а младшему – 12 лет. Особенность в том, что уральцы будут писать текст на языке Брайля. Фонд Святой Екатерины активно поддерживает акцию и библиотеку для слепых. В том году фонд подарил несколько десятков рамок, грифели и специальную бумагу. А в этом году специальные издания авторов, которые могут прочитать люди с ограниченными возможностями.

"Мы всегда с удовольствием поддерживаем акцию "Тотальный диктант", ведь очень важно сохранить фонд русского языка. Приятно, что участников становится всё больше и больше. Сохранение языка – одно из направлений фонда", - добавила руководитель проектов фонда Татьяна Баланчук.

На акцию приходят люди разных возрастов. По данным организаторов, в последние годы прибавляется молодёжь, которая вот-вот закончила школу, также родители приходят со своими детьми.

Автором текста в этом году стал Павел Басинский. Известно, что он уже написал несколько рассказов про русских писателей, например, про Александра Пушкина и Максима Горького. Также он дал маленькую подсказку, чтобы участники повторили оформление и написание прямой речи.

Результаты диктанта будут готовы 18 апреля. Все тексты проверяют специалисты, которые отлично владеют русским языком и знакомы со всеми правилами пунктуации и орфографии.

"Иногда нас критикуют, что даётся очень сложный текст, но ведь его пишут специально для этой акции. Прелесть в том, что это живой текст, написанный хорошим автором и хорошим языком. То, что многие люди справляются, лишний раз доказывает, что мы знаем, как вести себя с русским языком", - резюмировала Ксения Семенюк.

Справка: "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Текст "Тотального диктанта" каждый год пишут известные писатели. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.