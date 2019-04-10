Порошенко пообещал измениться и исправить все свои ошибки

Действующий украинский президент Петр Порошенко в телеэфире на канале ICTV публично покаялся за свои ошибки и пообещал исправиться. Первой ошибкой он назвал коммуникативную.

"Решения принимались кулуарно, и даже если они были абсолютно правильными, они не вызывали доверия в обществе", – признал он.

Он пообещал еще 5 лет "убеждать общество", а не навязывать ему свои решения.

Второй ошибкой он назвал кадровую политику.

"Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом", - трогательно пообещал олигарх.

Он заверил, что исправит все свои ошибки, если его выберут на второй срок. Он даже пообещал защищать русский язык.

Акт публично покаяния у многих вызвал недоверие. Журналист Александр Дубинский заявил, что это извинения ребенка.

"Не понял, как такое может быть. Воровал пять лет, а теперь говорит: "Я не буду". Это же поведение, свойственное детям", - сказал он.

Отметим, что Порошенко вечером 8 апреля собрал закрытую встречу со своим парламентским блоком, посвященную второму туру президентских выборов, сообщает издание "theБабель" со ссылкой на свои источники в блоке.

Порошенко заявил, что победит на выборах, так как "поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки и что в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента". Также олигарх поднял вопрос об увольнении председателя Одесской ОГА Максима Степанова, который отказался уходить в отставку без представления Кабмина. Присутствовавший на встрече премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил Порошенко, что правительство проголосует за увольнение Степанова.