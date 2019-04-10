10 Апреля 2019
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Экономика Воронежская область

Вице-премьер Гордеев высоко оценил опыт Воронежской области в реализации нацпроектов на территории региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев накануне встретился с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым. Встреча состоялась в Москве, тема обсуждения - предварительные итоги работы региона в сфере агропромышленного сектора за первый квартал текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, Александр Гусев сообщил, что в регионе наметилась устойчивая тенденция роста в двух важнейших направлениях – мясном и молочном животноводстве. По итогам первого квартала в сельскохозяйственных предприятиях произведено 111 880 т мяса, что составляет 112% к аналогичному периоду прошлого года.  Основной рост произошел за счет производства свинины на убой (+ 9052 тонны) и говядины на убой (+1690 тонн). Кроме того, получено 26 662 т молока, или 117%  к аналогичному периоду прошлого года.

Губернатор также доложил о ходе весенних полевых работ. Из 32  районов Воронежской области к севу яровых культур приступили хозяйства 21 района. Общая площадь посеянных культур составляет 24 тыс. га, ведется подкормка озимых. Подкормлено 487 тыс. га, или 62% посевных площадей. Для весенней посевной кампании заготовлено 134,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (118,5% к плану). Из них оригинальные и элитные семена составляют 10,8  тыс. тонн (8%), с первой по третью репродукцию – 120,2 тыс. тонн (90%).

александр гусев, гордеев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Алексей Гордеев и Александр Гусев также обсудили проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий и связанные с ней предложения региона. Губернатор отметил особую важность такого аспекта программы, как «Современный облик сельских территорий», которое предполагает комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку (строительство инженерных сетей, объектов социальной и культурной сферы, благоустройство улиц) с целью сохранения малочисленных сельских населенных пунктов. Воронежская область уже готовится заявить два проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в Бобровском и Рамонском муниципальных районах.

деревня Усть-Утка, птица, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

Также предметом обсуждения была тема улучшения жилищных условий сельских жителей. В частности, говорили о необходимости сохранения в новой программе прежних категорий граждан – получателей социальных выплат (работники агропромышленного комплекса и социальной сферы) и всех прежних способов улучшения жилищных условий (индивидуальное строительство, долевое строительство, приобретение готового жилого помещения). Отметили значимость новой меры государственной поддержки – льготной ипотеки для сельских жителей (до 1%). При этом, Александр Гусев предложил дополнить параметры мероприятия возможностью субсидирования первоначального взноса в размере 20% отдельным категориям граждан за счет средств федерального и областного бюджетов, учитывая важность закрепления учителей и врачей на селе.

Также Александр Гусев сообщил, что правительством Воронежской области принято решение о направлении в 2019 году 2,1 млрд рублей на ремонт местных дорог, в том числе 1 млрд рублей непосредственно на дороги в селах. Губернатор предложил дополнить направления расходования субсидий из федерального бюджета мероприятием по капитальному ремонту и ремонту дорог в сельской местности.

Также в рамках встречи обсуждалась реализация национальных проектов на территории области. Александр Гусев рассказал о том, что все необходимые соглашения регионом на сегодняшний день заключены. Алексей Гордеев отметил важность проделанной в области работы, и выразил надежду, что Воронежская область может стать хорошим примером реализации проектного подхода для решения важных социально-экономических и экологических вопросов в регионе.

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Вице-премьер Гордеев высоко оценил опыт Воронежской области в реализации нацпроектов на территории региона

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Теги: александр гусев, алексей гордеев, правительство рф



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