10 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Пострадавшие при взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге находятся в больнице с ожогами

Полиция и прокуратура начали проверки по факту инцидента в многоэтажке на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Пожар в одной из квартир потушен, есть пострадавшие.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, первое сообщение поступило в 10.21 в единую диспетчерскую службу, а затем в 10.33 в дежурную часть территориального ОВД.

"На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу. Сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов подъезда, проводят поквартирный обход с целью установления личности владельцев жилища, где произошел инцидент. Это произошло на 14-м этаже в шестом подъезде. По итогам представителями МВД будет принято соответствующее процессуальное решение. Наряды ГИБДД оказывают помощь по беспрепятственному проезду спецтранспорта МЧС, который борется с огнем. Более подробные и точные обстоятельства происшествия выясняются", - рассказал полковник Горелых.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Свою проверку также проводит прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, на место выехал прокурор Ленинского района Вахит Батаргалиев. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв и начался пожар: в прокуратуре уточнили, что дом не является газифицированным и оборудован электроплитами.

"По предварительной информации, жильцы самостоятельно проводили отделочные работы – натягивали натяжные потолки с использованием газового баллона. В результате инцидента пострадали двое жильцов квартиры, они госпитализированы с ожогами", - добавили в ведомстве.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Рассматривается несколько версий: от проведения отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину взрыва и очага пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в течение 20 минут огонь был потушен, площадь пожара составила 30 кв.м. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры, из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. В тушении были задействованы восемь единиц пожарно-спасательной техники и более 30 человек.

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Пострадавшие при взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге находятся в больнице с ожогами

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Теги: взрыв, пожар, Екатеринбург



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