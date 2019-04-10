Футболист Тарасов накануне защищал Кокорина и Мамаева, а сегодня – закон о фейковых новостях

Футболист Дмитрий Тарасов (32), накануне поддержавший митинг в защиту Кокорина и Мамаева, сегодня уже пишет о поддержке закона о фейковых новостях. Правда, изъясняется представитель столичного "Локомотива" так витиевато, что даже понять сложно: что именно ему нравится, что конкретно он поддерживает.

"Сейчас новость специально для тех, кто критикуют все российское или всегда сравнивает с зарубежным Сингапур и руководители социальных сетей на этой неделе заговорили о борьбе с фейковыми новостями. Ровно то, что в нашей стране обсуждалось и принималось с прошлого года Не буду обманывать и говорить про то, что вот все наше лучше всего импортного. И это не мы такие плохие или они хорошее. Просто мир стал давно глобальнее, чем пространство одного государства. Людей в развитых странах терзают одни и те же проблемы, решения которых они ищут. А умные люди, как известно, часто приходят к одним и тем же решениям. Просто кто-то всегда бывает первым", - пишет в Instagram Тарасов (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментах буквально издеваются над спортсменом: "И по традиции. О чём текст?", " Иногда лучше играть в футбол, чем говорить", "Дмитрий, а что вам известно про уровень коррупции в Сингапуре?", "Опять Настя текст писала" (имеется в виду жена Тарасова – "вице-мисс Россия 2014" Анастасия Костенко – прим. ред.), "Димон, политика и мировые проблемы - это не твоё. Пиши лучше про гв и развивашки", "Кличко текст составил?".