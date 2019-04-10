В ХК "Югра" после провального сезона сменился главный тренер

Хоккейный клуб "Югра" расторг контракт с тренерами Алексеем Ждахиным и Владиславом Бульиным. Новым главным тренером клуба стал Вадим Епанчинцев, который в прошлом сезоне возглавлял московский "Спартак".

Контракт с Епанчинцевым заключен на один сезон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба. Новый наставник уже пообещал вернуть болельщиков на трибуны.

"Я был на тренировках "Югры" в последние несколько дней. Вскоре будут сделаны выводы и будем строить команду на предстоящий сезон", - приводит пресс-служба слова тренера.

Клуб "Югра", напомним, по итогам прошлого сезона был исключен из КХЛ, свою игру в Высшей лиге команда завершила на старте плей-офф в 1/8.