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Умер бывший министр образования Прикамья

9 апреля в Перми в результате болезни умер бывший министр образования края, экс-заместитель председателя пермского крайсовпрофа Александр Зимин, сообщили Накануне.RU в пермском краевом союзе организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф".

Александр Зимин окончил с отличием Пермский государственный педагогический институт по специальности "Русский язык и литература". Преподавал в вузах Перми и Москвы. Девять лет был ректором Соликамского государственного педагогического института. С 2000 г. начал карьеру в органах исполнительной власти. Трудился на постах начальника департамента образования Перми, департамента образования Пермской области, министра образования Пермского края.

"На этих постах Александр Леонидович проявил свои лучшие качества талантливого управленца, до тонкостей знающего и любящего отрасль, которую он курировал. Он уважал Учителя, он понимал, что важно и нужно в период слома эпох учащимся. За это его ценили в профессиональной среде", - сообщили в профсоюзной организации, отметив, что профсоюзная, педагогическая общественность Прикамья понесла тяжелую утрату.

Прощание с Александром Зиминым состоится 11 апреля в 11.00 в фойе Культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14). Отпевание в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95) в 13.00.

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Умер бывший министр образования Прикамья

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Теги: Александр Зимин, экс-министр образования Пермского края



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