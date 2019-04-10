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Замгенпрокурора Николай Винниченко отмечает день рождения и не забывает про Урал

Заместитель генерального прокурора РФ, бывший полпред президента РФ в УрФО и СЗФО Николай Винниченко отмечает сегодня день рождения. Заместителю Юрия Чайки, курирующему вопросы исполнения законов на транспорте, законности исполнения уголовных наказаний, организацию работы по рассмотрению обращений и приему граждан, исполняется 54 года.

Николай Винниченко занимается многими резонансными вопросами, например, недавно выступал с заявлением по расследованию крушения "Боинга" над Донбассом в 2014 году. Он отметил, что представители Международной следственной группы проигнорировали данные, которые им передала российская сторона. По словам Винниченко, следователи даже не потрудились забрать документы. Речь идет об убедительных доказательствах причастности к инциденту украинской стороны, которые предоставило Минобороны России.

Также он имел отношение к подготовке и представлению в Совете Федерации нашумевшего доклада о коррупции - Генпрокуратура выявила хищения в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха" на сумму 1,6 млрд руб.

Не забывает Николай Винниченко и про УрФО, где трудился полпредом с 2008 по 2011 годы. Например, недавно он встречался с депутатом Госдумы, избранным от Свердловской области, Дмитрием Иониным. Тогда стало известно, что в Генпрокуратуре взяли под контроль проведение доследственной проверки по деятельности топ-менеджеров "ФГК".

А в ответе на запрос депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова по другому резонансному в УрФО эпизоду, связанному с законностью пребывания в своей должности замглавы Пыть-Яха Эльдара Кокоева, Винниченко сообщал, что никаких претензий в его адрес со стороны правоохранительных органов Южной Осетии и Российской Федерации не существует.

винниченко(2011)|Фото:nakanune.ru

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Замгенпрокурора Николай Винниченко отмечает день рождения и не забывает про Урал

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Теги: Николай Винниченко, генпрокуратура



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