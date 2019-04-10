10 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Губахе экс-сотрудника ГУФСИН осудили на два с половиной года за смертельное ДТП

На два с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения осудили бывшего сотрудника исправительного учреждения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Также он лишен права управлять транспортным средством на два с половиной года.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 августа 2018 года в Кизеле сотрудник исправительного учреждения превысил скорость и сбил 78-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу. От полученных травм пенсионерка скончалась. Из органов ГУФСИН сотрудник был уволен.

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В Губахе экс-сотрудника ГУФСИН осудили на два с половиной года за смертельное ДТП

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Теги: правила дорожного движения, пешеход, пенсионерка, гуфсин, суд, уголовное дело



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