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Политика Свердловская область

"Скамейка запасных у Пинаева пуста". Из мэрии Нижнего Тагила уволился "человек Носова"

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда увольняется по собственному желанию.
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Как рассказал Накануне.RU чиновник, "моё заявление находится у главы [Нижнего Тагила Владислава Пинаева] на подписи". По его словам, решение было обоюдным и устроило как его, так и мэра. Эту неделю Ленда дорабатывает на должности руководителя аппарата, затем собирается отдохнуть. О своей карьерной перспективе конкретно не говорит, лишь выражает намерение "двигаться дальше".

В то же время наблюдатели в местной администрации связывают увольнение Ленды с тем, что ему так и не удалось найти общий язык с новым главой муниципалитета Пинаевым. Главную причину видят в том, что руководитель аппарата в представлении новой команды градоначальника так и остался "человеком Сергея Носова", оставившего Нижний Тагил и возглавившего Магаданскую область. При Носове Ленда действительно был больше, чем руководитель аппарата, замещая функции универсального управленца в сферах информационно-политической работы, взаимодействия со СМИ и местными депутатами, хоть и получалось это у него с разной степенью успеха.

носов ленда(2013)|Фото: Накануне.RU

С приходом Пинаева полномочия Ленды начали сужаться, например, месяц назад чиновника лишили статуса представителя главы в городской думе, где его заменил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, с которым у чиновника давно сложились непростые отношения. Кроме того, из его подчинения вывели отделы по работе со СМИ и по организации работы с обращениями граждан. Также Ленда перестал курировать деятельность муниципального автономного учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" – это направление теперь под контролем пресс-секретаря мэрии Аллы Жернаковой.

"Теперь уже неважно, почему и куда уходит Андрей Евгеньевич [Ленда], главное, что на его место некого взять, ведь скамейка запасных пуста, а он, как бы к нему ни относились, остаётся профессионалом высокого уровня, если говорить об умении налаживать коммуникации между мэрией и внешним миром, будь то депутат или редакция СМИ", - поделился своим мнением с Накануне.RU источник, вхожий в администрацию Нижнего Тагила, отметив, что разговоры об увольнении чиновника начались ещё в декабре прошлого года.

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"Скамейка запасных у Пинаева пуста". Из мэрии Нижнего Тагила уволился "человек Носова"

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Теги: администрация Нижнего Тагила, руководитель аппарата, Андрей Ленда, увольнение, Сергей Носов, Владислав Пинаев



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