10 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

"Произошел взрыв". В Екатеринбурге горит 16-этажный жилой дом

В Екатеринбурге ликвидируют пожар в одной из квартир на 14-м этаже 16-этажного жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня утром на улице Мехренцева. В данный момент организована эвакуация людей из подъезда.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/incekb

Как заверили в ведомстве, сил и средств достаточно, а все усилия пожарных направлены на локализацию огня.

По некоторым данным, в доме произошел взрыв, пострадали два человека. Причина инцидента устанавливается.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/incekb

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"Произошел взрыв". В Екатеринбурге горит 16-этажный жилой дом

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Теги: дом, взрыв, Екатеринбург, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 10.04.2019 10:10 Мск Пострадавшие при взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге находятся в больнице с ожогами

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