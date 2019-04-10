"Произошел взрыв". В Екатеринбурге горит 16-этажный жилой дом

В Екатеринбурге ликвидируют пожар в одной из квартир на 14-м этаже 16-этажного жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня утром на улице Мехренцева. В данный момент организована эвакуация людей из подъезда.

Как заверили в ведомстве, сил и средств достаточно, а все усилия пожарных направлены на локализацию огня.

По некоторым данным, в доме произошел взрыв, пострадали два человека. Причина инцидента устанавливается.