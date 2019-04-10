10 Апреля 2019
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Экономика В России

Прорыв и рывок: министры Путина не помнят, сколько вложено в импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не смог ответить на вопрос, сколько Россия вложила средств в импортозамещение. Казус с чиновником произошел на вчерашнем заседании Международного арктического форума.

К слову, сумму не знает и президент. Он начал говорить о средствах, вложенных в это объявленное руководством страны стратегическое направление, однако сбился и попросил помощи у профильного министра. "Мы в прошлом году вложили в импортозамещение, это то есть на то, чтобы производить самим то, что покупали за границей...600 млрд... Или 600... Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение?" – уточнил президент у Орешкина.

Как выяснилось, министр эту сумму не помнит. "Министр экономического развития не помнит", – пошутил над чиновником президент РФ, после чего выразил уверенность, что тенденция импортозамещения будет продолжаться.

Напомним, Орешкина уже выставили "профаном" депутаты Госдумы, когда на правительственном часе 5 марта прервали его доклад о выполнении госпрограмм и перенесли на более поздний срок. Министр, по мнению народных избранников, не владел конкретной информацией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усмотрел в этом неготовность ведомства к выполнению президентских указов и госпрограмм по развитию малого и среднего бизнеса.

Между тем, доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что Орешкин, как и его предшественник Алексей Улюкаев, занимается на своем посту "экономической астрологией". "Наши чиновники эти ритуальные слова постоянно произносят – что необходимо изменение структуры экономики, что необходимо импортозамещение. Это же мантры, которые произносятся 25 лет, причем они не имеют никакой юридической силы. Если министр говорит про импортозамещение – вы тогда будьте добры все это оформить в виде программы, программу утвердите на заседании Правительства, назначьте ответственного за исполнение программы, и соответственно контролируйте каждый год ход реализации этой программы. Вот тогда можно говорить о чем-то, а это все – болтовня, которая длится уже 25 лет", – заявлял он.

ПМЭФ, Максим Орешкин, Алексей Кудрин(2018)|Фото: Накануне.RU

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Прорыв и рывок: министры Путина не помнят, сколько вложено в импортозамещение

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Теги: Владимир Путин, Максим Орешкин, импортозамещение



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