Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина

Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина, которые уже на этой неделе начнут борьбу за главный клубный хоккейный трофей России.

Накануне ЦСКА победил СКА (2:1) в седьмом матче (4:3) финальной серии Западной конференции КХЛ.

Армейцы в финале сыграют с победителем Востока омским "Авангардом" (переигравшим в финале конференции уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:2 в серии).

Финальная серия Кубка Гагарина до четырех побед стартует 13 апреля в столице. 15 апреля команды встретятся также в Москве, а 17 и 19 встречи пройдут в Омске. В случае необходимости 5-й, 6-й и 7-й матчи состоятся 21, 23 и 25 апреля.