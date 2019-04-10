Сколько зарабатывает Пинаев? Мэр Нижнего Тагила отчитался о доходах

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о доходах за 2018 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, его декларация опубликована на официальном сайте городской администрации.

Как говорится в документе, в прошлом году Пинаев заработал более 3 млн 700 тыс. руб., в его собственности имеются четыре земельных участка, дом, нежилое здание, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и бортовой автоприцеп.

Жена Владислава Пинаева и его несовершеннолетний ребенок, судя по декларации, доходов за прошлый год не получили.

Напомним, Пинаев стал главой Нижнего Тагила осенью 2018 года. Недавно в Сети появилась петиция за его отставку. При этом источники, близкие к тагильской администрации, предлагают искать причину информационной атаки на власть не на улицах города, а чуть ли не в московских кабинетах.