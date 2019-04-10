На Ямале руководство ТЭК обяжут организовать парковки для грузовых авто в случае закрытия зимников

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала объяснили причины, по которым на единственной автодороге от Газ-Сале до Тазовского образовалась многокилометровая пробка, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в понедельник. Местные жители жаловались на плохое обслуживание дорог и "сугробы по уши". Как пояснили в ведомстве, скопление грузовых машин образовалось из-за того, что по погодным условиям был ограничен проезд на зимние автодороги. Большое количество грузового транспорта мешало работе дорожной техники и проезду легковых авто.

"Для решения проблемы были приняты оперативные меры: регулировка движения сотрудниками ГИБДД, выехала дополнительная дорожная техника, организованы места стоянки "большегрузов" на время ограничения въезда на зимник. На месте постоянно находилась рабочая группа", - прокомментировали ситуацию в дорожном департаменте округа.

Движение автотранспорта удалось восстановить в тот же день. Вопрос находится на контроле у руководства района.

"Руководством района для недопущения подобных ситуаций прорабатывается вопрос с представителями компаний ТЭК об организации мест стоянок в случае непредвиденных изменений погодных условий и ограничения въезда на зимник. Взят на контроль вопрос оперативного оповещения о планируемом закрытии зимника", - добавили в департаменте.