Шойгу за формализм и бездушие отправил своих подчиненных служить в "более горячие" места

Министр обороны России Сергей Шойгу отправил своих подчиненных служить, как он выразился, в "более горячие" места за формализм и бездушие по отношению к людям, об этом пишет РИА "Новости".

Шойгу сделал такое заявление на закрытом совещании в ведомстве. Он отметил, что нужно разобраться в каждом случае, где российские военные формально отнеслись к решению проблем населения.

"Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в тылу, отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах", - сказал Шойгу.