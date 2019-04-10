10 Апреля 2019
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Нефтегазовому сектору могут уменьшить налоговые льготы

В Минфине нефтегазовые компании могут лишиться существенной части налоговых льгот из-за их низкой эффективности их использования. Сейчас фискальные послабления обходятся казне в 1,2 трлн руб.
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Как сообщают "Известия", информацию подтвердили два близких к ведомству источника. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что по поручению вице-премьера Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития проведут ревизию налоговых режимов по каждому месторождению и к лету представят отчет. При этом радикально пересматривать преференции нефтегазовым компаниям слишком рискованно, так как это может "подорвать их устойчивость", привести к удорожанию топлива и сократить доходы бюджета.

Вопрос эффективности налоговых льгот связан с балансировкой бюджета, чтобы увеличить сборы для масштабных нацпроектов.

После инвентаризации этого вида господдержки Минфин насчитал более 3,5 тыс. федеральных и региональных налоговых преференций для разных отраслей экономики на сумму свыше 4 трлн руб., причём в 2018 году бюджет недополучил из-за льгот для нефтегазового сектора 1,2 трлн руб.

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Нефтегазовому сектору могут уменьшить налоговые льготы

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Теги: Нефть, газ, бюджет, налоги



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