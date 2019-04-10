10 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом Санкт-Петербург

"Бандит просто": Путину не понравилось, как перевели его слова

Владимир Путин встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, беседа состоялась на полях международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Петербурге.

Встреча не обошлась без курьезов. Так, Путин заявил, что около пяти миллиардов инвестиций "со стороны шведских наших друзей - так и есть, наших друзей шведских - вложено в российскую экономику".

Однако переводчик президента России назвал другое слово.

Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

"Я сказал "друзей", а он перевел "партнеров". Бандит просто", - посетовал на это Владимир Путин.

Он добавил, что "всех наших инвесторов, все компании шведские - а их более 500 работает в России - мы рассматриваем именно как друзей".

Напомним, также на пленарном заседании Арктического форума Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефть.

Стефан Лёвен, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

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"Бандит просто": Путину не понравилось, как перевели его слова

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Теги: Путин, переводчик, бандит



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