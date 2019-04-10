"Ливерпуль" победил "Порту" в Лиге чемпионов, Фирмино забил "гол мирового класса"

Во вторник были сыграны первые четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов УЕФА. Победы одержали английские команды, передает корреспондент Накануне.RU.

В первой игре "Ливерпуль" на своем поле принимал португальский "Порту". Все было решено еще в первом тайме - у хозяев отличились Наби Кейта и Роберто Фирмино. Как заявил после игры главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, Фирмино забил "гол мирового класса", а предшествовавшая ему комбинация была очень хороша.

Еще в одном матче встречались две английские команды - "Тоттенхем" и "Манчестер Сити". Победу со счетом 1:0 праздновал лондонский клуб - единственный мяч на счету корейского нападающего Сон Хын Мина.

Добавим, сегодня состоятся еще два четвертьфинала: английский "Манчестер Юнайтед" примет испанскую "Барселону", а голландский "Аякс" дома сыграет с итальянским "Ювентусом".