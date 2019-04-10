Путин поручил разработать закон о преференциях инвесторам в Арктике

Президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, пообещал особые преференции для инвесторов в Арктике, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства отметил, что для наращивания капиталовложений в регионе, и для запуска новых проектов будут использованы все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что уже были опробованы в рамках программ по развитию дальневосточных регионов России.

"Говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость, об упрощенном порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов", - заявил Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что с учетом особенностей Арктики преференции для инвесторов должны быть "еще более продвинутыми". Владимир Путин сообщил, что уже давно отдал поручение правительству России вместе с экспертами и представителями бизнеса разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. Глава государства потребовал выполнить эту работу максимально оперативно, чтобы уже этой осенью депутаты Госдумы рассмотрели и приняли этот закон.

Также Владимир Путин отдал поручение вывести уровень жизни в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского. По словам главы Ямала Дмитрия Артюхова выполнить эту задачу в регионе помогут инфраструктурные проекты.