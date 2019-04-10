Курганцы могут заявить о незаконном сливе жидких бытовых отходов

Курганцы могут сообщить о незаконном сливе жидких бытовых отходов в канализационные колодцы - специальный раздел появился на сайте "Водного союза".

Также на ведомственном портале сделали раздел, на котором можно сообщить о незаконных врезках в водопроводную систему города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

"Ставшие свидетелями слива жидких бытовых отходов ассенизаторскими машинами в колодцы в черте города или незаконной врезки в водопровод или канализацию, могут разместить фотографии или даже видеоматериалы с описанием ситуации. На основании этих сведений сотрудники обратятся в отдел по составлению протоколов об административных правонарушениях департамента городского хозяйства администрации Кургана, где принимаются решения о наказании нарушителей", - добавили в ведомстве.