МТС подала развёрнутый иск против Туркмении

МТС подала развёрнутый иск к Ашхабаду в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка.

Как объяснили в пресс-службе крупнейшего российского сотового оператора, поводом послужила вынужденная приостановка его деятельности в Туркменистане.

Общие потери оцениваются компанией в $1,5 млрд.

"МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего её исхода и получения реального возмещения", — говорится в сообщении.