10 Апреля 2019
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Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефть

Москва не выступает за неконтролируемый рост цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума.
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"Нас вполне устраивают сегодняшние цены", — цитирует его ТАСС.

По словам президента, российская экономика в значительной степени связана не с нефтью и газом, а с промышленным производством, однако непомерный рост цен на топливо может сказаться на его потреблении предприятиями страны.

Путин также выразил намерение продолжать сотрудничество с ОПЕК по действиям на нефтяном рынке.

"Мы договорились о том, что если потребуются наши усилия объединенные, то мы во второй половине года ещё соберемся и подискутируем", — отметил он.

Напомним, 1 апреля нефть марки Brent выросла на 1,42% к уровню $68,54 за баррель. В свою очередь, WTI подорожала на 0,91% к отметке $60,70.

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Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефть

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Теги: Владимир Путин, Арктический форум, нефть, цены на нефть, ОПЕК



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