Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефть
Москва не выступает за неконтролируемый рост цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума.
"Нас вполне устраивают сегодняшние цены", — цитирует его ТАСС.
По словам президента, российская экономика в значительной степени связана не с нефтью и газом, а с промышленным производством, однако непомерный рост цен на топливо может сказаться на его потреблении предприятиями страны.
Путин также выразил намерение продолжать сотрудничество с ОПЕК по действиям на нефтяном рынке.
"Мы договорились о том, что если потребуются наши усилия объединенные, то мы во второй половине года ещё соберемся и подискутируем", — отметил он.
Напомним, 1 апреля нефть марки Brent выросла на 1,42% к уровню $68,54 за баррель. В свою очередь, WTI подорожала на 0,91% к отметке $60,70.