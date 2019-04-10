Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании в марте 2019 года обслужили 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
Рост показателей производственной деятельности отмечается, в частности у "Аэрофлота" (почти 3 млн пассажиров), S7 (908,2 тыс.), "Победы" (726,4 тыс.), "России" (711,3 тыс.) и "Уральских авиалиний" (662,5 тыс.).
Наибольший рост пассажиропотока отмечен у перевозчика "Победа" — на 47,4%.