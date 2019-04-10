В Госдуме РФ предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, устанавливающий максимальный объём табачной продукции для свободного перемещения по территории страны физлицами.

Как передаёт "РИА Новости", инициатива предполагает запретить перевозить данную продукцию в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Как отмечается в документе, неконтролируемый оборот табачных изделий представляют угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

"Сопутствующим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие нормы по ответственности физических лиц за нарушение ограничений, вводимых 15-ФЗ, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы выступили парламентарии Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Дмитрий Ионин, Ирек Зиннуров, Владимир Афонский, Евгений Примаков, Леонид Огуль и сенатор Сергей Калашников.