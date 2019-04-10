Пушков предрек "битву за Арктику"

России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику".

Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков. На своей странице в Twitter он написал: "велик риск, что идея его [Арктического региона] мирного совместного освоения окажется утопией".

Член совета Федерации сделал такой вывод "с учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об озабоченности Москвы в связи с милитаризацией Арктики. Как заявил глава МИД, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", есть тенденция наращивания военного присутствия некоторых западных государств в Заполярье, стремящихся снизить роль РФ в этом регионе.

Лавров отметил, что России принадлежит самая большая арктическая зона и в последнее время в разы увеличена деятельность по развитию этих территорий. По его словам, Россию тревожит милитаризация Арктики.

"Я очень надеюсь, что в Арктике будут доминировать не военные учения, а будет преобладать дух, который сложился в Арктическом совете", - заявил Лавров.