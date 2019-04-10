10 Апреля 2019
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МИД РФ прокомментировал предвыборный плакат Порошенко с Путиным

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборные плакаты в Украине с изображением кандидата в президенты Петром Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, в Украине появились билборды, на которых изображены противостоящие друг другу действующий президент страны Петр Порошенко и президент России Владимир Путин. На них написано: "21 апреля. Решающий выбор". Выпущены такие же газеты. Фактически Порошенко призвал жителей страны выбирать между собою и Путиным.

Участник первого тура президентских выборов Анатолий Гриценко заявил в Facebook, что Порошенко просто "раскалывает страну пополам".

Сам Порошенко накануне в эфире канала ICTV заявил, что только он может вести переговоры с Путиным (хотя президент России давно с ним не общается), а не его соперник Владимир Зеленский, у которого нет опыта.

Отметим, что дилемма "или я, или Путин" стала лейтмотивом избирательной кампании Порошенко с самого ее начала. Перед первым туром выборов он прямо заявил, что его единственный оппонент - Путин.

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МИД РФ прокомментировал предвыборный плакат Порошенко с Путиным

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Теги: МИД России, Порошенко, выборы президента Украины



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