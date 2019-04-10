Создатель Twitter получил за год $1,4 в качестве зарплаты

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в прошлом году составила $1 и 40 центов.

В 2015, 2016 и 2017 годах создатель микроблога добровольно отказывался от денежных вознаграждений, так как мотивировал это верой в долгосрочный потенциал и ценности компании. После возвращения на должность гендиректора четыре года назад это стало его первой зарплатой, сообщают "Известия".

В конце прошлого года стало известно, что руководство Twitter планирует отказаться от кнопки "Мне нравится". Предполагалось, что это повысит качество обсуждений в социальной сети. Об этом заявил основатель Twitter Джек Дорси. По словам предпринимателя, он не фанат кнопки в форме сердца и компания скоро от нее избавится. Кнопка "Мне нравится" появилась в Twitter в 2015 году. Она заменила функцию, которая позволяла пользователям добавлять сообщения в "Избранное", чтобы прочитать их позже.