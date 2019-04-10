Россияне перестали доверять валютным сбережениям

Количество россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, за последние два года значительно сократилось.

Таковы результаты всероссийского исследования Аналитического центра НАФИ. С 2017 по 2019 год доля жителей страны, которые имеют сбережения в иностранной валюте, сократилась с 13 до 7%.

Больше всего иностранных денег у москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Как правило, это молодые люди до 30 лет с высшим образованием и имеющие постоянный источник дохода, сообщает "Российская газета".

Напомним, в сентябре 2018 президент банка ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума предложил меры по отказу от американской валюты. По его словам, данный план содержит "целый ряд направлений". Идея главы ВТБ нашла поддержку в Минфине.