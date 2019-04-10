10 Апреля 2019
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Экономика В России

В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные дома

В правительстве России предложили меры поддержки индивидуального жилищного строительства.

Как считают в Минэкономразвития, "условия кредитования должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки". В федеральном проекте "Ипотека" и "дорожной карте" по выполнению основных направлений развития финансового рынка страны на период 2019–2021 годов, предусмотрено увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

Как сообщил член президиума организации "Опора России", которая примет участие в обсуждении будущей программы, Дмитрий Котровский, в рамках разработки документа планируется обсудить два основных вида ипотечных продуктов.

Первый — ипотечные кредиты для россиян на строительство частных домов по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека по ставке не выше 10% на покупку дома в комплексном поселке. Здесь залогом может быть дом, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что российские семьи получили возможность брать ипотечный кредит по пониженной ставке в 6% годовых на весь срок кредитного договора, постановление подписал Дмитрий Медведев.

Одно условие - льготная ипотека будет работать только для семей с детьми.

Власти РФ считают, что подобные субсидии заинтересуют россиян. Стоит отметить, что сниженный процент ставки по ипотеке действовал только первые несколько лет.

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В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные дома

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Теги: ипотека, частные дома, жилье



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