10 Апреля 2019
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Экономика В России

В правительстве РФ уточнили курс рубля на 2019 год

Министерство экономического развития повысило прогноз по курсу рубля с 66 руб. за доллар, до 65,1 руб.

Информация об этом содержится в обзоре "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы". В документе говорится о том, что на пользу рублю будет приток средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро.

Согласно прогнозу МЭР, в 2020 году курс доллара составит 64,9 руб., в 2021 году - 65,4 руб. Также в министерстве ожидают замедления инфляции в начале 2020 года до уровня 3,5%, сообщает ТАСС.

Ранее группа экспертов в преддверии лета провела небольшое исследование с целью определить ориентировочный курс рубля на сезон отпусков. В начале текущего года национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 6,4% и достигла отметки в 64 руб. На это повлияли вклады инвесторов, которые воспользовались смягчением риторики Федеральной резервной системы.

Как считают аналитики, если во втором квартале нефтяные котировки не изменятся, то российская валюта сможет возобновить рост до 64-66 руб. за доллар и 72-74 руб. за европейскую валюту. Однако на подорожание доллара могут оказать влияние предстоящие антироссийские санкции со стороны США, сообщает "Российская газета".

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В правительстве РФ уточнили курс рубля на 2019 год

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Теги: курс рубля, Минэкономиразвития



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