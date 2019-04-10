10 Апреля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Японский F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

F-35А ВВС Японии сил пропал с экранов радаров над Тихим океаном.

Как сообщает телеканал NHK, истребитель выполнял учебный полет в районе префектуры Аомори. Появилась информация о возможном крушении самолета. F-35 был оснащен системой "Стелс".

Японские власти уже подтвердили исчезновение истребителя, на борту которого находился один пилот.

Самолеты F-35 в количестве 13 штук были поставлены на вооружение Японии в 2018 году, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, вертолётоносцы класса "Идзумо", два из которых уже стоят в строю флота Сил Самообороны Японии, после небольшой модернизации смогут принимать F-35B. В результате Токио получит оружие, способное сдерживать растущую военно-морскую мощь Китая.

С другой стороны, нарушается принцип пацифизма, которому страна придерживалась после 1945 г., что может быть негативно воспринято как в Китае, так и в других странах.

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Японский F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

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Теги: F-35, истребитель, Япония



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