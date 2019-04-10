10 Апреля 2019
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Экономика В России

На Мосбирже могут появиться катастрофические облигации

Национальная перестраховочная компания, которая принадлежит Банку России, ведет с Мосбиржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф.

На мировых финансовых рынках такие бумаги, покупатели которых в обычных условиях получают повышенный доход, но лишаются дохода вообще в ситуациях с катастрофическими последствиями, весьма популярны. В России они пока не используются.

Как считает президент РНПК Николай Галушин, начало торгов облигациями катастроф возможен в России не раньше, чем через несколько лет, в том числе из-за существующих ограничений в законодательстве.

Облигации катастроф отличаются от обычных тем, что в условиях их выпуска прописывается риск возникновения событий, несущих значительные разрушения и экономические потери — землетрясений, цунами, других стихийных бедствий или войн.

В обычных условиях компания, выпустившая облигации, выплачивает инвестору более высокий по сравнению с рыночными ставками купонный доход. Но если катастрофа все-таки случится, его выплата прекращается, сообщает ТАСС.

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На Мосбирже могут появиться катастрофические облигации

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Теги: Мосбиржа, облигации



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