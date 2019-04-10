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Политика Дальневосточный ФО Приморский край

Экс-мэр Владивостока Пушкарев получил 15 лет колонии

Суд вынес приговор экс-мэру Владивостока Игоря Пушкарева.

Его приговорили к 15 годам колонии. Также бывший глава города должен выплатить штраф в 500 млн руб. за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в 2008-2015 годах Пушкарев за взятки в 75 млн руб. он помогал некоторым компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог, заодно лоббируя принадлежащее ему предприятие "Востокцемент", переоформленное на брата после вступления в должность мэра.

Брат Пушкарева Андрй получил восемь лет условно со штрафом в 500 млн руб. Еще один фигурант - бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников получил 10 лет "строгача" со штрафом в полмиллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

По версии следствия, в период с 2009 по 2014 гг. Пушкарев через подконтрольное муниципальное предприятие МУПВ "Дороги Владивостока" организовал приобретение строительных материалов у компании ООО "Востокцемент", принадлежащей его родственникам. В результате следствие обвиняет Пушкарева в причинении ущерба бюджету города в размере 158 млн руб. и образованию кредиторской задолженности у МУПВ "Дороги Владивостока" в размере более 800 млн руб. Позднее следователи также предъявили Пушкареву обвинение в получении взятки в 75 млн руб.

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Экс-мэр Владивостока Пушкарев получил 15 лет колонии

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Теги: Владивосток, Игорь Пушкарев, чиновник, коррупция



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