Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: "Пак был агрессивен"

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.

"Когда рядом компания молодых людей, которые были возбуждены, нелогично вступать с ними в конфликт. Я сразу понял, что ничем хорошим это не кончится. Ситуация была не в его пользу, но он продолжил очень дерзко отвечать. Я решил, что, видимо, он очень подготовлен", — заявил Краснов. Он добавил, что Пак был агрессивен и раздражён — не менее агрессивен, чем остальные участники конфликта, сообщает RT.

Напомним, арест футболистов Мамаева и Кокорина продлен до сентября 2019 г. Они обвиняются в хулиганстве и намеренном нанесении побоев: футболисты и другие фигуранты дела избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.