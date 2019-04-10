Путин прокомментировал итоги доклада о вмешательстве России в выборы США

Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в выборы США.

"Я вам говорил, ничего не найдут. Лучше нас этого никто не знает. Мы ни в какие выборы в США не вмешивались", – заявил глава государства в рамках пленарного заседания Арктического форума.

По мнению Путина, причиной давления на главу Белого дома Дональда Трампа в США стал политический кризис в самих Соединенных Штатах. Путин отметил, что не защищает Трампа, с которым у него "полно разногласий".

Как считает президент России, сотрудничество Москвы и Вашингтона начнет улучшаться только после того, как разрешатся внутриполитические проблемы в США, сообщают "Ведомости".

В конце марта Американский спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа.

Данные об этом содержатся в докладе, подготовленном по итогам расследования. Документ направлен руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса. Как сообщили в Минюсте США, главной задачей разбирательства было установление возможной причастности американских граждан, имеющих отношение к избирательному штабу Трампа к приписываемым Москве попыткам оказать воздействие на ход предвыборной кампании в 2016 году, сообщает ТАСС.