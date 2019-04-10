10 Апреля 2019
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ФАС России проверит закупочную деятельность екатеринбургской "Спецавтобазы"

Пока МУП "Спецавтобаза" пыталось через суд повысить стоимость тарифа на вывоз мусора для населения, появились поводы усомниться в эффективной организации закупочной деятельности регионального оператора по обращению с отходами. Накануне.RU проанализировало закупки с октября 2018 года, и по мнению знакомых с ситуацией экспертов, предположительно, они могли проводиться с нарушениями законодательства. Некоторые из них уже пресекло свердловское УФАС и передало информацию в Центральный аппарат ФАС России.

"Спецавтобаза" пыталась оспорить тариф, который составляет 698 руб. за кубометр. Ежемесячно на каждого человека в оплате, по мнению ЕМУП, следовало добавить 20 коп. "Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО переданы региональным операторам, одним из которых на Среднем Урале и стал екатеринбургский МУП. В платежках свердловчан появилась отдельная "мусорная" строка, в среднем одному проживающему в квартире человеку нужно в месяц заплатить около 150 руб.

Люди, недовольные новыми сборами, выходили на митинги, а Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности признан критическим.

мусорная реформа, митинг, КПРФ(2019)|Фото:Накануне.RU

ЕМУП же был уверен, что тариф можно повысить. "Предприятие посчитало неверным не включение в тариф плату за услуги по работе специалистов с несанкционированными свалками. Экономически необоснованным предприятие посчитало и снижение заработной платы сотрудников организации, включенной в тариф, а также трат по статье "транспортировка ТКО", "индексация потребительских цен", "административные расходы" и "расчетно-кассовое обслуживание", - сообщается в иске к Региональной экономической комиссии региона.

Суд в удовлетворении иска отказал, тем временем, в распоряжении Накануне.RU оказались документы, связанные с закупками ЕМУПа с октября 2018 г., когда в городе сменилась команда управленцев, за которой последовали и перестановки в ЕМУП. Начальником был назначен депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев. Анализ закупочной деятельности позволяет сделать предположение, что "Спецавтобазе" есть что оптимизировать и без увеличения нагрузки на население.

Егор Свалов, Дмитрий Елизаров, Григорий Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Например, в закупке по поставке бензина и дизельного топлива "Спецавтобаза", насколько можно судить, предположительно, не указало техническое задание, вероятно, оказался также нарушен порядок выбора способа определения поставщика, в документации отсутствует расчёт начальной (максимальной) цены контракта.

При закупке на размещение рекламно-информационного материала в Екатеринбурге и Свердловской области, включая ее электронную версию, размещаемую в сети интернет и на радио, предположительно, могли быть нарушены сроки размещения извещения, а сведения о договоре не размещены в реестре договоров.

Всего таких закупок, в которых можно усмотреть нарушения, 17 На некоторые уже реагируют антимонопольщики. Так, свердловское УФАС приостановило заключение договора на "поставку услуг по приему и обработке телефонных звонков от потребителей заказчика". Из нарушений было зафиксировано следующее: начальная (максимальная) цена контракта была завышена, а сведения о договоре не были размещены в реестре договоров. Также необоснованно были отклонены предложения участников с наиболее низкой ценой предложения. Протоколы допуска к участию и подведения итогов по решению ФАС были отменены.

Мы уже писали, что ЕМУП "Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу мусора по Восточной зоне. И в рамках этой деятельности тоже заключались контракты. В апреле 2018 г. были проведены три электронных аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг: "сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области…". Два контакта на сумму более 800 млн руб., а третий на сумму более 1 млрд.руб.

По всем трём аукционам победителем был признано ООО "Транссервис". Информация о контрактах и сведений о фактическом объёме вывоза на едином сайте закупок не размещена. Фактические затраты на сбор и транспортировку ТКО руководство ЕМУП "Спецавтобаза" не указывает. И это может оказывать непосредственное влияние на обоснованность установленного тарифа, так как влияет на фактические затраты ЕМУП "Спецавтобаза", как регионального оператора.

Свердловское УФАС в ответе на официальный запрос Накануне.RU подтвердило, что данные закупки проводились с нарушением.

"Свердловское УФАС России установлено, что региональным оператором ЕМУП "Спецавтобаза" были проведены закупки в форме аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг "сбору и транспортированию ТКО на территории Свердловской области. Данные закупки проводились предприятием в рамках ФЗ, между тем торги должны проводиться в форме аукциона в электронной форме в порядке, установленным ФЗ. Таким образом, указанные вами нарушения являются следствием данного нарушения "Спецавтобазы" процедуры проведения торгов. Данные действия в настоящее время рассматриваются Свердловским УФАС России на предмет нарушения установленных статьей 17 Закона о защите конкуренции антимонопольных требований к торгам", - сообщается в ответе.

Остальные закупки, по данным УФАС, проводились правомерно, но "могут быть обжалованы заинтересованными сторонами".

Однако близкие к отрасли эксперты не исключили, что с предприятия могут выводить финансы и готовить к банкротству. В основном, как указывают эксперты отрасли, можно судить о том, что, возможно, нарушаются сроки размещения документов, либо заключается "рамочный" договор, который не содержит спецификации, где должны быть указаны ассортимент и цена за единицу товара. Сумма подобных контрактов варьируется от 300 тыс. руб. до 19 млн руб.

"С 1 февраля 2019 года все закупки способом определения поставщика – "Единственный поставщик" с суммой свыше 100 тыс. руб., возможно, осуществляются неправомерно, с нарушением части 1 статьи 93 ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данные закупки должны быть осуществлены только конкурентными способами", - такова версия нашего эксперта.

Мы попросили прокомментировать эту версию советника главы администрации Екатеринбурга Екатерину Куземку, однако ответ к моменту публикации получен не был.

мусоровозы(2019)|Фото: Накануне.RU

В УФАС также обратили внимание, что проверка обоснованности включения затрат на обработку телефонных звонков и ремонт здания, если такие затраты включаются в тариф, входит в компетенцию Центрального аппарата ФАС.

"Полученные в результате осуществления Свердловским УФАС России проверочных мероприятий материалы и сведения направлены, учитывая исключительную компетенцию, в Центральный аппарат ФАС России для принятия им соответствующего решения", - резюмировали в региональном ведомстве.

Накануне.RU направило официальный запрос в ЕМУП "Спецавтобаза" еще 1 апреля, однако к настоящему моменту, по истечении положенных по закону семи дней, ответ не получен.

Напомним, что наряду с попытками увеличить тариф, МУП накапливал долги перед контрагентами. Сотрудники ЧОП "Феникс Груп" жаловались на появившиеся со стороны предприятия задолженности в сумме 1,2 млн руб. К слову, ответ на запрос по этому эпизоду "Спецавтобаза" тоже так и не прислала.

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ФАС России проверит закупочную деятельность екатеринбургской "Спецавтобазы"

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Теги: спецавтобаза, екатеринбург, закупочная деятельность, нарушения, закупки



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