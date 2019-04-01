Рухнувший фасад сносимого дома в Саранске убил двух рабочих

В Саранске на рабочих обрушилась часть фасада демонтируемого дома. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Мордовия.

"1 апреля 2019 года примерно в 16 часов по "системе 112" поступило сообщение о том, что в городском округе Саранск по адресу: улица 1-ая Промышленная, дом 21 произошло обрушение здания", — говорится в сообщении.

Высота образовавшегося завала составила около четырёх метров, при площади обрушения — 100 кв.м.

Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека, который был госпитализирован. Двое других обнаруженных рабочих погибли.