У Зеленского видят огромные резервы, чтобы прибавить и победить во втором туре

В штабе победителя первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского ожидают, что во втором туре за него проголосуют много избирателей, которые в первом туре отдали голоса другим кандидатам. Об этом заявил спикер штаба Дмитрий Разумков.

Он сообщил, что во втором туре Зеленский не будет менять тактику и стратегию, поливать грязью оппонента или навешивать ярлыки. Сам Зеленский пообещал во втором туре сюрприз, которого еще никогда не было.

Депутат Рады от "Батькивщины" Александр Сочка написал, что у действующего президента Петра Порошенко реальных шансов на победу нет, так как те, кто голосовал за "пророссийских" Юрия Бойко (11,5%) и Александра Вилкула (4,2%), за Порошенко точно не проголосуют, а это уже дает 46%. Еще 5% "элементарно набираются из электоральных лагерей Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко, которые ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Порошенко", считает Сочка.

Однако представитель штаба Порошенко Олег Медведев отметил, что "резерв для отбора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского".

Журналист Денис Иванеско обратил внимание на то, что по сравнению с 2014 годом во всех юго-восточных областях выросла явка в среднем на 10%, а они как раз проголосовали за Зеленского. В тех же областях, где победил Порошенко (Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской), напротив, явка снизилась примерно на 10%.

Тем временем ЦИК Украины обработал 92,09% бюллетеней. Рейтинг Зеленского практически неизменен - 30,25%, у Порошенко уже менее 16%.

Напомним, Порошенко обвинил Зеленского в том, что он является марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского, и пообещал не оставить ему "ни единого шанса". Второй тур выборов пройдет 21 апреля.