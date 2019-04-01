Автор фильма "Ложь Матильды" подал в суд на Алексея Учителя

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссёру "Матильды" Алексею Учителю.

По информации "РИА Новости", поводом стал комментарий Учителя по поводу лично Алиева и его команды.

"Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают", — приводит объединённая пресс-служба городских судов слова режиссёра "Матильды" по поводу съёмок разоблачительного фильма о его кинокартине.

Сам Алиев оценивает нанесённый ему моральный вред в три миллиона рублей.

Судебное заседание по поданному иску принято к производству Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга.

Кинолента Учителя посвящена любовной истории между молодым Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской, произошедшей ещё до свадьбы последнего российского императора. С резкой критикой фильма выступала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. В России даже был организован сбор подписей против выхода киноленты в прокат. Кроме того, народный протест принял противоправные формы. Противостояние выходу "Матильды" привело к возбуждению нескольких уголовных дел из-за поджога машины адвоката режиссера и давления на кинотеатры.