Новый фейк Навального: блогер выдумал, что Пригожин подал в суд на него и ФБК

Алексей Навальный снова попытался ввести людей в заблуждение, выпустив фейк о том, что на него, ФБК и Любовь Соболь подал в суд предприниматель Евгений Пригожин. На самом деле судиться с блогером намеревается предприятие детского питания «Московский школьник», ставшее фигурантом «расследования» команды Навального. В свою очередь, «Московский школьник» не имеет никакого отношения к «Конкорду».

Либеральные СМИ подхватили фейк и начали его распространять. Только в РБК решили перепроверить информацию и направили запрос в «Конкорд». Ответ пресс-службы предприятия позволил убедиться, что Навальный намеренно лжёт о Евгении Пригожине и «Конкорде».

В феврале Навальный выпустил видео, в котором некая Наталья Шилова утверждала, будто бы она работала на предприятии питания у бизнесмена Пригожина. Там, с её слов, «творятся ужасы». В качестве «доказательства» женщина предоставила фотографии, якобы сделанные ею во время работы в «Московском школьнике». Однако среди снимков оказался «бородатый» интернет-мем «умытаз», гуляющий по Сети с 2012 года. В общей сложности Шилова сумела озвучить 35 фейков за время 20-минутного интервью.

Сомнительным выглядит и поведение Любови Соболь, называющей себя защитницей заболевших детей. Она отказалась посетить предприятие «Конкорд», хотя получила персональное приглашение. Позднее Соболь тайно встретилась с Евгением Пригожиным в Петербурге. А когда об этом узнали журналисты, юрист ФБК стала игнорировать представителей прессы.

Евгений Пригожин пояснил, что Навальный вымогал у него через Соболь 300 миллионов рублей на предвыборную кампанию в Петербурге. Взамен блогер обещал прекратить информационную травлю «Конкорда». Навальный получил категорический отказ и продолжил распространять фейки.