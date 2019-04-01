Ректор и проректор Рязанского госуниверситета задержаны по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей

Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина задержаны по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Возбуждены два уголовных дела на основании материалов прокурорской проверки в отношении руководства вуза.

Отмечается, что в апреле 2018 года руководитель РГУ имени С.А. Есенина, решил использовать для приема комиссии Рособрнадзора бюджетные средства, выделенные на премирование работников. "С этой целью по распоряжению руководителя за счет бюджетных средств фонда оплаты труда фиктивно был премирован ряд сотрудников университета. Фактически же, выданные в качестве премии денежные средства, были использованы руководителем вуза и его подчиненной по личному усмотрению", - говорится в сообщении.

Таким образом вузу был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

По подозрению в соучастии в мошенничестве задержана и помещена в ИВС проректор университета, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ход следствия проконтролирует глава регионального управления СКР.