К рязанской администрации привезли гроб с телом "угробленной" властями женщины

В Рязани родные и коллеги скончавшегося перевозчика Ирины Фокиной привезли гроб с её телом к городской администрации.

Видеозапись пикета была опубликована в электронной версии Рязанской областной газеты. По словам родственников Фокиной, до смерти её довели нервные переживания и стрессы, возникшие на фоне длительной борьбы с представителями управления транспорта, которые прекратили её деятельность "по формальным признакам".

По словам супруга умершей женщины, тело было привезено к администрации, чтобы чиновники "увидели, что натворили". Пришедшие люди также держали в руках плакаты "Кто вернёт нам нашу жену и мать?" и "Администрация Рязани угробила перевозчика".

В муниципалитете при этом, как передаёт "РИА Новости", выразили соболезнования родственникам Фокиной и пообещали оказать "всю возможную" помощь в случае обращения семьи в органы власти. При этом, по словам собеседника агентства, в администрацию "пока никто не обращался".

Комментируя запрет покойной на перевозки, представитель горадминистрации отметила, что на маршрутках Фокиной отсутствовала система ГЛОНАСС, из-за чего власти вынуждены были обратиться в суд, который и отозвал свидетельство о праве на совершение данной деятельности.