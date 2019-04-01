На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию

На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Главгосэкспертизы".

Отмечается, что филиал ведомства в ХМАО-Югре рассмотрел проектную документацию на строительство компрессорной станции для сбора и компримирования попутного нефтяного газа, поступающего от объектов подготовки нефти Приразломного месторождения, и выдал положительное заключение.

"Изучив представленные материалы, эксперты Ханты-Мансийского филиала "Главгосэкспертизы России" пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Попутный нефтяной газ будет поступать на компрессорную станцию от объектов подготовки нефти Приразломного месторождения для дальнейшей транспортировки на компрессорную станцию Правдинского месторождения и далее на Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод.