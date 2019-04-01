На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию

01 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Центральный ФО Уральский ФО

На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию

На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Главгосэкспертизы".

Отмечается, что филиал ведомства в ХМАО-Югре рассмотрел проектную документацию на строительство компрессорной станции для сбора и компримирования попутного нефтяного газа, поступающего от объектов подготовки нефти Приразломного месторождения, и выдал положительное заключение.

"Изучив представленные материалы, эксперты Ханты-Мансийского филиала "Главгосэкспертизы России" пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Попутный нефтяной газ будет поступать на компрессорную станцию от объектов подготовки нефти Приразломного месторождения для дальнейшей транспортировки на компрессорную станцию Правдинского месторождения и далее на Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Приразломном месторождении построят компрессорную станцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: главгосэкспертиза, Приразломное месторождение, компрессорная станция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 4120

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети