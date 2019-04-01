Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины

Актёр Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины.

Напомним, состоявшиеся 31 марта выборы признаны состоявшимися, однако 21 апреля будет второй тур. Помимо Зеленского, украинцы увидят в списке кандидатов только действующего главу государства Петра Порошенко.

По данным украинского Центризбиркома, артист получил 30,34% голосов избирателей, Порошенко — 16,02%, и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,28% избирателей.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что в администрации президента России следят за ходом выборов на Украине и за заявлениями кандидатов, особенно по части отношений с РФ. В частности, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва готова опровергнуть заявление Зеленского об "оккупированном Донбассе".